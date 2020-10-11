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Dünya

Yemen hükümeti esir takası anlaşmasını uygulama konusunda 'kararlı'

Yemen hükümeti, Husiler ile yapılan esir takası anlaşmasını uygulama konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Hacer Başer   | 11.10.2020
Yemen hükümeti esir takası anlaşmasını uygulama konusunda 'kararlı'

İstanbul

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yemen Temsilcisi Hıdır Ömer ile bir araya geldi.

Görüşmede Kızılhaç'ın, Yemen hükümeti ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşmasının uygulanması için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz eden Hadrami, hükümetin de anlaşmanın uygulanması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kızılhaç yetkilisi Ömer de anlaşmanın başarılı olmasını güvence altına almak için koordinasyon konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRG'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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