Yemen’deki İran destekli Husiler ile artan gerilimin ardından Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde üçüncü kez saldırı uyarısı yapıldı.

Yemen’deki İran destekli Husiler ile artan gerilimin ardından Suudi Arabistan’da üçüncü kez saldırı uyarısı yapıldı Yemen’deki İran destekli Husiler ile artan gerilimin ardından Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde üçüncü kez saldırı uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, İran destekli Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını ancak Hudeyde Limanı'nı hedef almadıklarını bildirdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef almalarını "uluslararası sularda işledikleri yeni bir terör suçu" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'ın zor koşullardan geçen Yemen halkının yanında durduğuna işaret eden Maliki, "Suudi Arabistan, terörist milislere karşı Yemen halkının yanında durmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hudeyde vilayetinde Husilerin saldırılarına hava saldırılarıyla karşılık verdiklerine dikkati çeken Maliki, şunları kaydetti:

“Hudeyde Limanı hedef alınmadı. Hudeyde vilayetindeki limanlar da dahil olmak üzere Yemen'deki tüm limanlar, gıda maddelerinin yanı sıra yakıt ve inşaat malzemeleri taşıyan özel ticari gemileri karşılamaya devam ediyor. Yemen'deki havalimanları da aynı şekilde sivil uçuşlara açıktır.”

Husilerin ise kontrollerindeki başkent Sana'da bulunan uluslararası havalimanına sivil uçuşları engellediğine değinen Maliki, "Koalisyon güçleri, Yemen halkının önceliklerini belirledikten sonra Husilerin saldırılarına karşı güçlü ve kararlı şekilde karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

Hudeyde kentindeki saldırılarla Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri tehdit eden askeri noktalarının vurulduğunu aktaran Maliki, Husilere yönelik saldırıların belirlenen hedefler doğrultusunda tamamlandığına işaret etti.

Maliki, Arap Koalisyonu güçlerinin Kızıldeniz'de kendilerine ait ticari gemileri ve Suudi Arabistan'ın ulusal çıkarlarını korumak üzere her türlü tedbiri alacaklarının altını çizdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, İran destekli Husilerin ticari gemileri yeniden hedef alması durumunda kararlılıkla karşılık vereceklerini kaydetti.

Yemen'deki Husilerden "Hudeyde'ye yönelik saldırılar karşılıksız kalmayacak" tehdidi

Husilerin Siyasi Bürosu, El-Mesire televizyon kanalının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde vilayetinde gerçekleşen hava saldırılarından Suudi Arabistan sorumlu tutuldu.

Suudi Arabistan'ın Hudeyde kenti ve Kamaran Adası'nda sivil tesisleri hedef aldığı iddia edilen açıklamada, "Hudeyde Limanı da dahil sivil tesisleri hedef alan bu saldırılar tehlikeli bir gerilimdir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunulan açıklamada, "Ablukaya ablukayla, limanlara limanlarla ve gerilime gerilimle karşılık verilecek." denildi.

Yemen hükümetinden "Arap Koalisyonu'nun Husilere karşı düzenlediği saldırılara" destek

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırıları ve Arap Koalisyonu'nun Husilerin saldırılarına karşılık vermesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alarak gerilimi düşürme yönünde sarf edilen bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığına işaret edilen açıklamada, "Husiler, bu saldırılarla ülkeyi, Yemen halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan çatışmalara sürüklüyor." denildi.

Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik saldırılarının hatırlatıldığı açıklamada, "Koalisyon güçlerinin Husilere kararlılıkla karşılık vermesi de terörle mücadeledeki ortak çabalar çerçevesinde sivil gemilere yönelik eylemleri önlemek üzere gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.

Koalisyonun söz konusu saldırılarını, Husilerin askeri hedeflerini vurmakla sınırlı tuttuğunun belirtildiği açıklamada, Husilerin kontrolündeki limanlar da dahil ülkedeki tüm limanların ticari gemileri karşılamaya açık olduğu kaydedildi.

İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de tansiyonu yükseltme eylemlerinin altı çizilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Husiler, İran'ın müzakere koşullarını iyileştirmek için Yemen halkının çıkarlarıyla ve ulusal kaynaklarıyla açıkça kumar oynamaya devam ediyor. Husiler, İran ajandası için Kızıldeniz ve Babu'l Mandeb Boğazı'nı bölge ülkeleri ve uluslararası topluma karşı bir pazarlık kozu olarak kullandığını bir kez daha ortaya koydu.”

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun Husilerin söz konusu eylemlerine karşı kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan, Hudeyde kentinin ardından Kamaran Adası'na saldırı düzenledi

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalında yayımlanan haberde, Hudeyde kentindeki iletişim kurumuna ait tesislerin hava saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.

Haberde, Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na da hava saldırıları düzenlendiği aktarılırken hedef alınan noktalar veya olası can kaybı ve hasara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı "26 Eylül" internet sitesi ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hudeyde'ye çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini ileri sürerek saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Sosyal medya kullanıcıları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Hudeyde'deki silah depolarında meydana gelen patlamaların ardından yangın çıktığını öne sürdükleri görüntüleri paylaştı.

Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın bugün yayımladığı haberde, Suudi bir şirkete ait NCC MASA adlı geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken hedef alındığı, geminin gövdesinde hafif hasar oluştuğu açıklanmıştı.

Geminin ve mürettebatın güvenliğinin kontrol edilmesinin ardından seyrine devam ettiği aktarılmıştı.

SPA, dün de Suudi bir şirkete ait "Encelia" adlı geminin Kızıldeniz'de hedef alındığını ve geminin ön bölümünde yangın çıktığını, mürettebattan yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, söz konusu saldırıların kim tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşmazken, gemi ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması ve deniz çevresinin korunması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirmişti.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise Husilerin Yemen'e abluka uygulandığı yönündeki suçlamalarını reddederek, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının 2026'nın ilk yarısında gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan 300'den fazla gemiyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Riyad ayrıca gemilerini korumak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti.

Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Yerel kaynaklar, Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığını belirtti. Art arda patlama sesleri duyulan kentte insansız hava araçlarının (İHA) yoğun şekilde uçtuğu belirtildi.

Kaynaklar, bombardımanın halk arasında paniğe neden olduğunu, bazı noktalardan dumanların yükseldiğini aktardı.

Husiler: Suudi Arabistan Hudeyde'ye saldırdı

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalı ise Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı "26 Eylül" internet sitesi de Hudeyde kentine çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini öne sürerek saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.