Euro
7.71
Dolar
6.85
BIST 100
115,207.90
Altın
1,762.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen Cumhurbaşkanlığından Hadramevt'teki güvenlik zafiyetini sonlandırma talimatı

Yemen Cumhurbaşkanlığı, hükümete, ülkenin doğusundaki Hadramevt'in vadi ve sahra bölgesine bağlı ilçelerde yaşanan güvenlik zafiyetinin sona erdirilmesi için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Gülşen Topçu   | 25.06.2020
Yemen Cumhurbaşkanlığından Hadramevt'teki güvenlik zafiyetini sonlandırma talimatı

Yemen

Yemen'deki Hadramevt Vadisi'nde yaşanan suikastler ile güvenlik hakkında bilgi toplamakla görevli cumhurbaşkanlığı komitesinin sunduğu raporun ardından, Cumhurbaşkanlığından Başbakan Muin Abdulmelik'e konuyla ilgili bir yazı gönderildi.

Hadramevt'teki aşiretlerin, ildeki güvenlik zaafiyetini sonlandırması için hükümete verdiği mühletin dolmasına 1 gün kala gönderilen yazıda, "Cumhurbaşkanlığının, emniyet teşkilatının desteklenmesi için Hadramevtlilerden peyderpey 3 bin kişinin silah altına alınarak eğitilmesi" kararının uygulanması talimatı verildi.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Aralık 2016'da Hadramevt'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında emniyet merkezlerinin etkinleştirilmesi için ile bağlı ilçelerdeki emniyet teşkilatlarına 3 bin asker alınması talimatı vermiş ancak bu karar uygulanmamıştı.

Hadramevt'te uzun zamandır sivilleri ve askeri yetkilileri hedef alan suikastler ve güvenlik zaafiyeti yaşanıyor.

Yemen'in yüzölçümü bakımından en büyük ili olan Hadramevt, idari olarak sahil (12 ilçe) ile vadi ve sahra (16 ilçe) bölgelerinden oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Kovid-19'a benzer semptomlar gösterdi
Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 731'e yükseldi
Meclise 'pandemi timi' geliyor

Benzer haberler

Yemen Cumhurbaşkanlığından Hadramevt'teki güvenlik zafiyetini sonlandırma talimatı

Yemen Cumhurbaşkanlığından Hadramevt'teki güvenlik zafiyetini sonlandırma talimatı

BM'den Yemen için 'Ya yardım edersiniz ya da uçurumdan düşmesini izlersiniz' uyarısı

Husiler Beyda ilinde stratejik bir noktayı ele geçirdi

BAE'nin Sokotra adasını işgal etmesi Yemen’in bölünmesini hızlandırıyor

BAE'nin Sokotra adasını işgal etmesi Yemen’in bölünmesini hızlandırıyor
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 salgınında uluslararası koordinasyon eksikliği eleştirisi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 salgınında uluslararası koordinasyon eksikliği eleştirisi
Yemen'de hükümet güçleriyle GGK arasında çatışmalar yeniden başladı

Yemen'de hükümet güçleriyle GGK arasında çatışmalar yeniden başladı