Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,473.40
BTC/USDT
113,874.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen açıklarında alabora olan teknede 20 düzensiz göçmen öldü

Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu, yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Mohammed Sameai, Safiye Karabacak, Esat Fırat  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Yemen açıklarında alabora olan teknede 20 düzensiz göçmen öldü

Yemen

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ebyen ili açıklarında kötü hava şartları nedeniyle bir tekne alabora oldu.

Etiyopyalı çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu teknedeki 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ebyen İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Afrika Boynuzu'ndan gelen kaçak bir teknenin yasa dışı yollarla Yemen topraklarına girmeye çalışırken alabora olması sonucu hayatını kaybeden çok sayıda Etiyopyalı düzensiz göçmenin cenazelerine ulaşmak için geniş çaplı operasyon yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin çıkarılan cenazeleri, kısıtlı imkanlara rağmen, kentteki hastanelere naklettiği belirtildi.

Cenazelere farklı sahil şeritlerinde ulaşılabildiği, dolayısıyla "halen kayıpların olduğunun tahmin edildiği" aktarıldı.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü
Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü
Çin'den yola çıkan iki yük treni yarın Türkiye'den Avrupa'ya hareket edecek
Türk Kızılay, yaz boyunca 53 ilden gençleri ağırlıyor

Benzer haberler

Yemen açıklarında alabora olan teknede 20 düzensiz göçmen öldü

Yemen açıklarında alabora olan teknede 20 düzensiz göçmen öldü

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı

Yunanistan'ın Libya kaynaklı düzensiz göçe karşı adımlarını "hukuk dışı" gören STK'ler hükümete tepkili

Yunanistan'ın Libya kaynaklı düzensiz göçe karşı adımlarını "hukuk dışı" gören STK'ler hükümete tepkili
ABD, düzensiz göçmenlerin tutulması için Texas'ta 5 bin kişilik tesis inşa edecek

ABD, düzensiz göçmenlerin tutulması için Texas'ta 5 bin kişilik tesis inşa edecek
İsrail, Temmuz 2024'ten bu yana Yemen'de havalimanı ve liman gibi hayati tesislere 12 saldırı gerçekleştirdi

İsrail, Temmuz 2024'ten bu yana Yemen'de havalimanı ve liman gibi hayati tesislere 12 saldırı gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet