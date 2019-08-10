Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı

Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu, TDV'nin "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı"nın gönüllüsü olarak Fildişi Sahili'ndeki organizasyona katıldı.

Mahmut Serdar Alakuş   | 10.08.2019
Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı

Abidjan

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran sinema, dizi film oyuncusu ve yazar, avukat Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı"nın gönüllüsü olarak Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrindeki organizasyona katıldı.

Yenişehirlioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "İmparatorluk geçmişi olan Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de karşılıksız yardım elini dünyanın dört bir köşesine uzatıyor." dedi.

Bu büyük organizasyonunun Fildişi Sahili ayağında bir sanatçı ve yazar olarak bulunmanın kendisi için son derece anlamlı olduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, "Kardeşlerimizin gönlüne dokunuyor olmak merhametsizleşen dünyamıza küçük bir soluk getiriyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, Fildişi Sahili halkının Türkiye ile birlikte aynı gün bayramı kutlayacağını belirterek, Kurban Bayramı vesilesiyle Abidjan'nın çeşitli bölgelerinde kardeşleriyle bir araya geleceğini söyledi.

TDV aracılığıyla Türkiye ve dünya genelinden hayırseverlerden Fildişi Sahili için toplanan 6 bin 300 hisse kurbanın dini vecibelere uygun şekilde kesileceğini aktaran Yenişehirlioğlu, "Bu sayede gönül köprüleri kuracağız. Karşılıksız vermenin ne olduğunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı

Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı

Refah Sınır Kapısı Kurban Bayramı'nda kapalı olacak

Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı

Bayram arifesinde trafik kazaları can aldı

Bayram arifesinde trafik kazaları can aldı

Kurban Bayramı'nda 'el yaralanmaları ve organ kopmaları' uyarısı

Kurban Bayramı'nda 'el yaralanmaları ve organ kopmaları' uyarısı
Tarihi çarşıda bayram hareketliliği

Tarihi çarşıda bayram hareketliliği