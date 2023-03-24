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Dünya, Ramazan 2023

Yaklaşık 100 bin Müslüman ramazanın ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli ve yabancı Müslüman ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.

Mücahit Aydemir  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Yaklaşık 100 bin Müslüman ramazanın ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

Kudüs

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk cuma namazını kılabilmek için, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda büyük yoğunluk yaşandı.

Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerin yanı sıra Harem-i Şerif’in bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının ilk cumasına yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de tıklım tıklım dolan Harem-i Şerif’te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı

Öte yandan, İsrail güçleri, ramazanın ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişini engelledi.

Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerdeki kontrol noktalarına takviye birlikler görderen İsrail askerleri, kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin geçişine izin vermedi.

Doğu Kudüs'ün güneyindeki "300" isimli kontrol noktası ile kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.

Ramazanda gerilim tırmanabilir

Ramazan ayının başlamasıyla İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ettiği belirtiliyor.

İsrail basınında, güvenlik birimlerinin ramazan ayında "tansiyonun yükselebileceği yönünde hükümete uyarı yaptığı" aktarılıyor.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu, işgal altındaki bölgelerde, yılbaşından bu yana aralarında yaşlı, kadın, çocukların da yer aldığı 89 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsraillilere yönelik saldırılardaysa biri Ukrayna vatandaşı toplam 15 kişi yaşamını yitirmişti.

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