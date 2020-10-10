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Dünya

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına ve arazilere saldırıları arttı

Filistin Kurtuluş Örgütü, zeytin hasadı döneminde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım alanlarına saldırılarını artırdığını açıkladı.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Said İbicioğlu   | 10.10.2020
Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına ve arazilere saldırıları arttı

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Toprakları Savunma Ulusal Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin yapılamamasından faydalanan Yahudi yerleşimcilerin, zeytin hasadı döneminde Filistinlilere ait zirai alanlara saldırılarını yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Ofisin haftalık raporunda ise, zeytin hasadının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli yerlerde çiftçilerin, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığı belirtildi.

İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Kovid-19 sebebi ile Filistinlilere zarar vermek için uygun ortam bulduğuna işaret edilen raporda, Filistinlilere ait ağaçların yakıldığı ya da çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellendiği kaydedildi.

Raporda, Ramallah'ın batısındaki Safa köyünde yerleşimcilerin eski zeytin ağaçlarını ateşe verdiklerini ve Ayrım Duvarı'nın arkasında kalan arazi sahiplerinin topraklarına girişine izin verilmediği aktarıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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