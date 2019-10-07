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Dünya

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci zeytin hasadına günler kala Filistinlilere ait 36 zeytin ağacını kesti.

Mustafa Deveci   | 07.10.2019
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

Kudüs

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci zeytin hasadına günler kala Filistinlilere ait 36 zeytin ağacını kesti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, Nablus'a bağlı Burin köyü yakınında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını hedef aldı. Bir grup fanatik Yahudi, Filistinlilere ait 36 zeytin ağacını kesti.

Zeytin ağaçlarını kesen yerleşimcilerin, Burin yakınlarındaki yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim biriminden oldukları belirtildi.

Filistin yönetimi, 15 Ekim'den itibaren zeytin hasadı sezonunun başlayacağını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor.

Filistinli yetkililer, her yıl zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandığını ifade ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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