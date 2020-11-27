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Dünya

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yüzlerce üzüm ağacını söktü

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait yüzlerce üzüm ağacını söktü.

Esat Fırat   | 27.11.2020
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yüzlerce üzüm ağacını söktü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistinli çiftçi Nidal Rebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Turmusiya beldesinde kendisine ait çiftliğe saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerin 300’den fazla üzüm ağacını söktüğünü belirten Rebi, sulama sistemi ile su deposunu tahrip ettiklerini ve çiftliğin çevresindeki çitleri yıktıklarını kaydetti.

Rebi, Yahudi yerleşimcilerin 10 Kasım’da da çiftliğine benzer bir saldırı gerçekleştirdiklerini ve sulama sisteminde kullandığı malzeme ile su deposunu çaldıklarını ifade etti.

Uzun yıllar yurtdışında yaşayan Filistinli çiftçi Rebi, ailesiyle 5 yıl önce ülkesine döndüğünde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinlilerin büyük çoğunluğu, geçimlerini zeytin ağaçları başta olmak üzere tarım ve çiftçilikle sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca “ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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