İSTANBUL

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 350 üzüm ağacını kestiği bildirildi.

Kudüs Press'in haberine göre, Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleri ile Mücadele Komitesi Temsilcisi Hasan Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin Beytüllahim kentinin güneyindeki El-Hadar beldesinde bir Filistinli aileye ait 350 üzüm ağacını kestiğini söyledi.

Bericiyye, Beytüllahim ve El-Halil kentlerinde hasat mevsiminin gelmesiyle Yahudi yerleşimlerin Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılarının arttığını ifade etti.

Batı Şeria'nın El-Halil ve Beytüllahim bölgesinde önemli miktarda üzüm yetiştiriliyor, çok sayıda Filistinli aile geçimlerini tarımdan sağlıyor.

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin geçim kaynaklarını yok etmek amacıyla zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle hasadın başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Muhabir: Said İbicioğlu