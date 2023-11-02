Dolar
28.35
Euro
30.19
Altın
1,980.62
ETH/USDT
1,809.40
BTC/USDT
34,701.00
BIST 100
7,663.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un bazı kesimlerinde sağanak etkili oluyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yahudi yerleşimciler ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 390 saldırı gerçekleştirdi

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayında 390 saldırı düzenlediği belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Yahudi yerleşimciler ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 390 saldırı gerçekleştirdi Fotoğraf: Nedal Eshtayah - AA

Ramallah

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin ekim ayında Batı Şeria'da düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin ekim ayında Batı Şeria'da düzenlediği saldırılar 390'a ulaştı. Söz konusu saldırılarda 6'sı Kusra beldesinden olmak üzere 9 Filistinli hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 100 aileden oluşan 9 Bedevi topluluğun da yerlerinden edilmesine neden olduğuna işaret edilen açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin 712 ağacı yok ettiği ve geniş arazileri tahrip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in Gazze'de devam eden savaşı kapsamında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, işgal atındaki Batı Şeria da İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM İklim Değişikliği Konferansı öncesi "BeforeCOP Türkiye Zirvesi" düzenlendi
Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
Malatya'da depremzede gazetecilere ekipman desteği
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor

Benzer haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini çevrelediklerini söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini çevrelediklerini söyledi

Yahudi yerleşimciler ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 390 saldırı gerçekleştirdi

Rusya: Gazzelilerin Sina Yarımadası'na nakledilmesi bölgedeki durumu kötüleştirecek

İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombalayacağını duyurdu

İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombalayacağını duyurdu
Hizbullah'ın savaşa girmeden İsrail ordusunu kuzeyde meşgul etme taktiğinin sürmesi bekleniyor

Hizbullah'ın savaşa girmeden İsrail ordusunu kuzeyde meşgul etme taktiğinin sürmesi bekleniyor
Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden "Hanzala Yüzünü Dönene Dek" sergisi

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden "Hanzala Yüzünü Dönene Dek" sergisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet