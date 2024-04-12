Dolar
32.37
Euro
34.44
Altın
2,369.47
ETH/USDT
3,430.00
BTC/USDT
68,830.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferik kabini düştü
logo
Dünya

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki Muğir beldesine baskın düzenleyerek 3 kişiyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah yakınlarındaki Muğir beldesine baskın düzenleyerek 3 kişiyi yaraladı.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki Muğir beldesine baskın düzenleyerek 3 kişiyi yaraladı

Ramallah

Muğir Beldesi Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin beldenin doğusundan baskın düzenlediğini söyledi.

Ulya, yerleşimcilerin çok sayıda eve ateş ettiğini, bölge sakinleriyle aralarında olaylar çıktığını ifade etti.

Yerleşimcilerin de İsrail güçlerinin korumasında Muğir beldesi girişinde durduğunu kaydeden Ulya, bölgede endişe ve gerginliğin hakim olduğunu belirtti.

İsrailli yerleşimciler, belde sakinlerine ateş açarak 3 Filistinliyi yaraladı. Yakınlardaki sağlık merkezine nakledilen Filistinlilerin ayak ve kollarından yaralandığı öğrenildi.

Görgü tanıkları ise İsrailli onlarca Yahudi yerleşimcinin Muğir beldesinin doğusundan saldırdığını aktardı.

Yahudi yerleşimcilerin beldedeki evlere rastgele ateş açtığını söyleyen görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında belde çevresinde dolaşmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 462 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da düşen teleferik kabinindeki 1 kişi öldü
Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada
Ağrı'nın Patnos ilçesinde taşan dere nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı
YSK, 20 ilçe ve 1 beldedeki itirazları reddetti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

Benzer haberler

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki Muğir beldesine baskın düzenleyerek 3 kişiyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki Muğir beldesine baskın düzenleyerek 3 kişiyi yaraladı

Norveç Başbakanı Store: Filistin devletini tanımaya hazırız

Ürdün'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi düzenlendi

AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için Sultanahmet'te 24 saat canlı yayın yapacak

AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için Sultanahmet'te 24 saat canlı yayın yapacak
GÖRÜŞ- Türkiye insani yardımlarıyla yıllardır Filistin'de

GÖRÜŞ- Türkiye insani yardımlarıyla yıllardır Filistin'de
BM'nin "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi", Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlayamadı

BM'nin "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi", Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlayamadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet