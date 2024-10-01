Yafa'da düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü.
Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.