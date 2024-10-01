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Dünya

Yafa'da düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız, Muhammed Emin Canik  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Yafa'da düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü.

Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.

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