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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yabancı ünlülerin, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destekleri sürüyor

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik hava saldırılarının ardından dünya genelinde ünlü isimler, Filistin'e destek mesajları paylaştı.

Ömer Faruk Yıldız  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Yabancı ünlülerin, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destekleri sürüyor

İstanbul

Hollywood oyuncusu John Cusack, uluslararası yardım kuruluşlarının Gazze'ye yönelik bağış kampanyasını X hesabına taşırken, çok sayıda paylaşımında İsrail'e, "Filistinlilere yönelik katliama son vermesi" çağrısında bulundu.

ABD'li oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi ise Instagram hesabında, "ABD'nin siyasi tarihinde öyle bir noktaya geldik ki adaylardan birini Başkan seçeceğiz ve ortada bu soykırımın fonlanmasına karşı çıkacak tek bir aday dahi yok." açıklamasında bulundu.

Mandvi, ABD hükümeti ve uluslararası camiaya, bölgede ateşkes talebinde bulunma çağrısı yaptı.

"Netanyahu'nun stratejisi, hayallerindeki soykırımı cesurca hayata geçirmesini sağladı"

ABD'li rap müzisyeni Soul Williams, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetine güvenmemekte neden bu kadar ısrarcıyız? Çünkü kendi hükümetimize güvenmeme konusunda tecrübeliyiz. Benim vatansever olmamı bekleyen Amerika, tıpkı kendi hükumetine karşı eleştirilerin antisemitist olduğunu düşünen İsrail gibi hayal dünyasında yaşıyor. İsrail hükümeti, kendi emellerine destek aradığı için o hastaneyi kendilerinin bombalamadığına inanmamızı bekliyor. Filistinlilerin bu vahşeti kendilerine uygulayacak kadar gaddar olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu yüzden ilk başta Hamas'ı, Filistin Hükümeti karşısında cesaretlendirdiler. Netanyahu'nun stratejisi onu neredeyse hapse tıkacakken, hayallerindeki soykırımı cesurca hayata geçirmesini sağladı. ABD Başkanı ise onun yanında yer alıyor çünkü 'Ortada bir İsrail olmasaydı, bölgede bir tutunma noktası olarak biz onu oluştururduk'. Biz bu taktikleri görüyor ve reddediyoruz."

Londra'da yaşayan televizyon programcısı ve yapımcı Nadir Nahdi, ABD'deki Yahudi protestocuların Kongre binasında yaptığı oturma eylemine dair görüntüleri Instagram hesabına taşıyarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Mark Ruffalo'dan bağış çağrısı

Hollywood oyuncusu Mark Ruffalo ise X hesabında "secure.avaaz.org" adresindeki Gazze'ye bağış kampanyasını, "Çocukların kanını dökmeyi bırakın" ifadesiyle paylaştı.

Lübnanlı müzisyen Salim Assaf, Instagram hesabında Gazze'de enkazın üzerinde oturan iki çocuğun fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez." sözüyle Filistin'e destek verdi.

Orta Doğu ülkelerinde Karim Abedal Aziz, Sulaff Fawakherji, Monther Rayahneh, Mohamed Henedi, Kinda Alloush, Horeya Farghaly, Sherihan, Ahmed Helmy, Takla Chamoun ve Fifi Abdo gibi sanatçılar da sosyal medya paylaşımlarında Filistin'e destek açıklamalarında bulundu.

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