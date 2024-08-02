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Dünya

WSJ: Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonu hakkında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı" yorumunda bulundu.

Murat Karadağ  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
WSJ: Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı

Ankara

MİT'in takas operasyonuyla serbest kalanlar arasında WSJ muhabiri Evan Gershkovich'in de yer aldığı belirtilen gazetenin haberinde, Türkiye'nin, Ukrayna savaşının patlak verdiği günden bu yana birçok "esir takasına" ev sahipliği yaptı hatırlatıldı.

WSJ gazetesi, ABD ve Rusya arasındaki takas operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "başka bir diplomasi başarısı" olduğunu vurgulayarak, "Batı'ya Türkiye'nin arabuluculuktaki değerini bir kez daha hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, "Karadeniz Tahıl Girişimi" anlaşmasının etkili oyuncusu olduğunu anımsatan gazete, sonuca ulaşmamasına rağmen Türkiye'nin Ukrayna savaşı için barış görüşmeleri yürüttüğüne dikkati çekti.

WSJ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'yla ilişkiler konusunda da Batı'dan bağımsız bir rota çizdiğini belirtti.

MİT, dün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.

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