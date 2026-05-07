WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD ordusunun üs ve hava sahalarına erişimine yönelik kısıtlamaları kaldırdı ABD'nin, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik başlattığı "Özgürlük Projesi"nin ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Amerikan ordusuna getirdiği "üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik" kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'ndaki güncel duruma ilişkin yeni bir gelişme iddiası paylaşıldı.

Habere göre, Suudi Arabistan ile Kuveyt, ABD ordusunun kendi üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

Konuyla ilgili olarak ABD yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'li yetkililer, söz konusu adımın, Trump'ın başlattıktan 36 saat sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi'ne yeniden dönmesinin önünü açtığını ifade etti.

Aynı yetkililer, Pentagon'un, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini sağlamaya yönelik operasyona bu hafta yeniden başlayabilmek için seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

ABD ile Suudi Arabistan arasında Hürmüz Boğazı "anlaşmazlığı"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

Amerikan NBC News'ün isimlerini vermek istemeyen iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyon, Körfez ülkelerinde sürpriz etkisi yaratmıştı.

Yetkililerin, Suudi Arabistan yönetiminin, ABD ordusunun Prens Sultan Hava Üssü'nden uçuş gerçekleştirmesine ve ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini Washington'a bildirdiği iddia edilmişti.

Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadığını ileri süren yetkililer, bunun üzerine Trump'ın operasyonu geçici askıya aldığını iddia etmişti.

Öte yandan Beyaz Saray yetkilisi, bölgedeki müttefiklerin konu hakkında önceden haberdar edildiğini savunmuştu.