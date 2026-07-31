WP: ABD, Minnesota'da su tesislerine düzenlenen siber saldırı konusunda İran'dan şüpheleniyor

Ayşe İrem Çakır
31 Temmuz 2026•Güncelleme: 31 Temmuz 2026
Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve adını vermek istemeyen yetkililer, Minnesota'da su tesislerine yapılan siber saldırıya ilişkin iddialarda bulundu.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) koordine siber saldırıları soruşturduğunu belirten yetkililer, söz konusu "saldırıların arkasında İran'ın olduğunun değerlendirildiğini" öne sürdü.
Öte yandan yetkililer, saldırının sorumlusuna ilişkin henüz kesin bir yargıya varılmadığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Yetkililer 28 Temmuz'da, Minnesota'da yerel su şebekelerine yönelik siber saldırılar düzenlendiğini açıklamıştı.