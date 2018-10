WASHINGTON

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden oldu.

Reuters'ın haberine dayanarak Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi iddiasını değerlendiren Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın cesur bir gazeteci olduğunu belirten Hiatt, "Halen öyle olduğunu umut ediyoruz. Ülkesinin aşkıyla, insan onuru ve özgürlüğüne olan derin inancıyla yazıyor. Ülkesinde, Ortadoğu'da ve dünyada ona saygı duyuluyordu. Onun yazılarını yayınlamakta büyük gurur duyuyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Connecticut Eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Murphy, "Suudların ABD'de yaşayan birini hileyle konsolosluklarına çekip orada öldürdüğü doğru ise Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz temel bir kopma ile sonuçlanmalıdır." paylaşımında bulundu.

If this is true - that the Saudis lured a U.S. resident into their consulate and murdered him - it should represent a fundamental break in our relationship with Saudi Arabia. https://t.co/hgCchEZRtJ