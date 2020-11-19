Euro
9.15
Dolar
7.71
BIST 100
1,294.72
Altın
1,872.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor

Amerikan Washington Post gazetesi, G-20 ülkelerinin video konferans yöntemi ile Riyad'da yapılacak zirveye katılmalarına değinerek, "G-20 ülkeleri, Suud rejimin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor." eleştirisinde bulundu.

Kasım İleri   | 19.11.2020
Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor

Washington

Gazetenin baş yazısında, Suudi Arabistan rejiminin son iki yıldır Yemen'deki katliamlarda ve muhalefeti şiddetle bastırmasından dolayı yıpranan imajını düzeltmek için milyonlarca dolar harcadığı ifade edildi. 

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı "Krallığın fiili lideri" olarak tanımlayan gazete, bin Selman'ın söz konusu imaj düzeltme çabalarının doruğunun bu hafta sonu Riyad'da yapılacak G-20 zirvesi olacağına işaret etti.

G-20 ülkelerinin Riyad zirvesine düşük profilli de olsa katılım göstermesini eleştiren gazete, bin Selman'ın "G-20 liderlerinden hak etmediği bir tasvip aldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Başta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olmak üzere ülkedeki birçok muhalifin çeşitli şekillerde susturulmasına değinen gazete, "G-20 liderleri, özellikle demokratik ülke liderleri, bu zorbalıkların devam ettiği bir ortamda Suudi Arabistan'ın G-20'ye başkanlık etmesi veya zirveye ev sahipliği yapmasına izin vermemeliydi." ifadesini kullandı.

G-20 liderlerinin, Riyad zirvesine katılmalarının yanı sıra tutuklanan aktivistler konusunda sessiz kalmalarının daha büyük bir utanç olacağını yazan gazete, liderlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaçırılarak Suudi Arabistan'a teslim edilen aktivist Luceyn el-Hezlul'un serbest bırakılması konusunda Suud rejimine çağrıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin işkenceye maruz kaldığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 757 bini geçti
İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor

Benzer haberler

Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor

ABD'li Demokrat vekillerden Pompeo'ya 'İsrail'in yasa dışı yıkımlarını' kınaması çağrısı

Trump Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı

Trump Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı
ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları

ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları
Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı

Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı