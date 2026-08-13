Washington Post: ABD, İran ile savaşta MQ-9 Reaper İHA'ların dörtte birine yakınını kaybetti

Washington Post gazetesinin haberine göre, isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, İran ile savaşta Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun kullanılan MQ-9 Reaper İHA'ların 45 tanesinin kaybedildiğini öne sürdü.

Kaynaklar, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirterek, kaybedilen İHA'ların tamamının İran tarafından vurularak düşürülmediğini, bazılarının operatörleriyle iletişim bağlarının kopmasının ardından düştüğünü ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri verilerine göre, bu İHA'lar, gözetleme ve hedefli saldırı düzenlemede kullanılıyor ve taşıdıkları sensör veya silahlara bağlı olarak her biri 30 ila 50 milyon dolara mal olabiliyor.

Buna göre, Hürmüz Boğazı'nda alçak irtifada uçurulan ve İran ile vekil güçleri için "daha kolay hedef" olduğu belirtilen, kaybedilen İHA'ların maliyetinin 1,3 milyar doları aşmış olabileceği düşünülüyor.

Resmi verilere göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaştan önce ABD filosunda 165'i Hava Kuvvetlerinde, 20'si Deniz Kuvvetlerinde olmak üzere 185 MQ-9 Reaper İHA bulunuyordu. Bu sayı, ABD istihbarat kurumlarındaki bu İHA'ları kapsamıyor.

"Bu zamana kadar ordunun mühimmat stokunun azaldığına" dair iddialar reddedilmişti

Pentagon'da kıdemli Hava Kuvvetleri yetkilisi David Tabor, mayısta Senato'da yaptığı açıklamada, 135 İHA'nın kaldığını belirtmişti.

Son dönemlerde, ABD basınında, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan mühimmat stokunun "endişe verici düzeyde" azaldığına yönelik iddialara geniş yer verilmiş, ABD Başkanı Donald Trump dahil üst düzey yetkililer, bu iddiaları reddetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), MQ-9 Reaper'lara ilişkin açıklama yapmazken, "bu zamana kadar ordunun mühimmat stokunun azaldığına" dair iddiaları reddetmişti.

Trump da stoklarla ilgili sorun olmadığını ve mühimmat üretiminin hızla sürdüğünü belirtmiş ancak stoklardaki azalmanın eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlardan kaynaklandığını savunarak, "Asıl neden, Biden'ın Ukrayna'ya 300 milyar dolarlık destek sağlaması." ifadesini kullanmıştı.