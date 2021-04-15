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Dünya

Wall Street, 2020 seçim kampanyaları ve lobicilik faaliyetleri için 2,9 milyar dolar harcadı

"Americans for Financial Reform" adlı koalisyonun raporu, finans sektörünün ülkede karar alma mekanizmasını etkileyebilmek için seçim sürecinde sağladığı katkıyı ortaya koydu.

Dilara Zengin   | 15.04.2021
Wall Street, 2020 seçim kampanyaları ve lobicilik faaliyetleri için 2,9 milyar dolar harcadı

Washington

Wall Street bankaları ve finansal kuruluşlarının, 2019-2020 seçim sürecinde kampanyalar ve lobicilik faaliyetlerine 2,9 milyar dolar harcadığı bildirildi.

Finansal reformu savunan 200'ü aşkın tüketici, yatırımcı ve çalışan grubundan oluşan "Americans for Financial Reform" adlı kar amacı gütmeyen koalisyonun raporu, finans sektörünün ülkede karar alma mekanizmasını etkileyebilmek için seçim sürecinde sağladığı katkıyı ortaya koydu.

Raporda, ABD'de 2019-2020 seçim sürecinde Wall Street bankaları ve finansal kuruluşları tarafından seçim kampanyaları ile lobicilik faaliyetlerine 2,9 milyar dolar harcandığı belirtildi.

Resmi olarak bildirilen kampanya katkıları ve lobicilik faaliyetleri için yapılan harcamaların günlük 4 milyon dolara denk geldiği kaydedilen raporda, söz konusu dönemde toplam 591 finans şirketi ve ticaret birliğinin en az 500 bin dolarlık harcama yaptığı aktarıldı.

Raporda, finans sektörünün siyasete yönelik harcamalarının şimdiye kadarki en yüksek düzeye çıktığı vurgulanarak, 2015-2016 seçim sürecinde 2 milyar dolarlık harcama yapıldığı hatırlatıldı.

Finans sektörüyle bağlantılı bireyler ve kuruluşların seçim kampanyalarına toplamda yaklaşık 2 milyar dolar harcadığına işaret edilen raporda, lobicilik faaliyetlerine ise 933 milyon dolarlık harcama yapıldığı kaydedildi.

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