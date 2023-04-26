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Dünya

Wagner'in kurucusu Prigojin: Paralı savaşçılar ve Rus askerleri mühimmat sorunu yaşıyor

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'taki çatışmalara katılan paralı savaşçıların ve Rus askerlerinin, mühimmat sorunu yaşadığını öne sürdü.

Ekip  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Wagner'in kurucusu Prigojin: Paralı savaşçılar ve Rus askerleri mühimmat sorunu yaşıyor

Moskova

"Kremlin'in aşçısı" olarak da tanınan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ukrayna'da 2 Mayıs'ta son yağmurların yağacağını ve sonrasında esen rüzgar ile toprağın kuruyacağını ifade eden Prigojin, bu süreçten sonra Ukrayna ordusunun karşı atağa hazır olacağını dile getirdi. Prigojin, Ukrayna birliklerinin 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda da saldırıya geçebileceğine işaret etti.

Bahmut'taki duruma değinen Prigojin, Ukrayna birliklerinin, buraya girmeye ve Rus güçlerinin bulunduğu bölgenin kanatlarını kapatmaya hazır olduğunu anlattı.

Kanatların kimse tarafından korunmadığını belirten Prigojin, Bahmut şehrine rezerv Ukrayna askerlerinin girmesinin engellendiğine yönelik açıklamaların doğru olmadığını ileri sürdü.

Prigojin, "Tek bir asker tek bir atış yapmıyor. Ne onlara (Rus askerlerine) ne de bize kimse mühimmat vermiyor." ifadesini kullandı.

Bir suç grubunca mühimmatların depolarda biriktirildiği iddiasında bulunan Prigojin, ölen, yaralanan ve kontratı bitenlerin ayrılmasından dolayı Wagner'deki savaşçı sayısının da azaldığını dile getirdi.

Yeni savaşçıları hazırladıklarını kaydeden Prigojin, "Ama onları, devletin çıkarlarını savunabilecek savaşçılar haline gelinceye ve tamamen hazırlayıncaya kadar göndermeyeceğiz. Wagner tarihi misyonunu çoktan yerine getirdi." diye konuştu.

Wagner'in, "Rus ordusunun kendilerine mühimmat vermediği" iddiası

Şubat ayında, Rus güvenlik şirketi Wagner, "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığından destek istemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "mühimmat teminiyle ilgili sorunların yaşandığı" yönündeki beyanların, gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Ancak 11 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner'in Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin uzun bir aradan sonra ilk defa açıklama yapmış, Bahmut'ta Wagner saldırı müfrezelerinin ilerleyişi hakkında birkaç gün üst üste bilgi vermişti.

Yapılan açıklamalar, Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner arasındaki gerginliğin sona erdiği yorumlarına yol açmıştı.

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