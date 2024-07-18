Von der Leyen'in güvenoyu yoklaması öncesinde AP'deki hitabı, protestolara sahne oldu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olan Ursula von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesi Avrupa Parlamentosuna (AP) hitap ettiği oturumda milletvekilleri tarafından protesto edildi.
Brüksel
AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Birliğe üye ülkelerin liderleri tarafından bir kez daha AB Komisyonu Başkanı adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde AP Genel Kuruluna hitap etti.
Romanya'daki aşırı sağcı S.O.S partisinden AP'ye ilk kez seçilen bağımsız milletvekili Diana Șoșoaca, oturduğu sandalyeden, von der Leyen'in kürsüdeki konuşmasını üç kez bölmeye çalıştı.
Elinde Meryem Ana ve İsa Peygamber'in resmedildiği sembolü tutarak ayağa kalkan Șoșoaca, "Tanrı'ya inanıyoruz." diye seslendi.
AP Başkanı Roberta Metsola'nın anonsuyla güvenlik görevlileri kendisini dışarıya çıkarmak üzere yaklaştığında ise Șoșoaca, köpek ağız maskesi taktı ve bir ceset torbası göstererek, "İnsanları öldürdünüz. Konuşmaya hakkım var." dedi.
Ardından kürsüde söz alan, yeni kurulan aşırı sağcı grup "Egemen Ulusların Avrupası"nın Polonyalı milletvekili Ewa Zajaczkowska-Hernik, von der Leyen'e bakarak yaptığı konuşmada, "Çoğu Avrupalının sizin hakkınızda ne düşündüğünü doğrudan, açık bir şekilde duymanız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Zajaczkowska-Hernik, "Avrupa ekonomisini ve tarımını mahvediyorsunuz. Avrupa tarım açısından bir açık hava müzesi haline geliyor. Sizin yüzünüzden biz Avrupalılar giderek yoksullaşıyoruz." diye konuştu.
"Yeşil Anlaşma hakkında ne mi düşünüyoruz? Göç anlaşmasıyla ilgili ne mi düşünüyoruz? İşte düşüncemiz budur." diyen Zajaczkowska-Hernik, von der Leyen'e bakarak "Yeşil Anlaşma", "Göç ve İltica Anlaşması" yazılı kağıtları yırttı.
Zajaczkowska-Hernik, "Yaptığınız şeyler için aslında AB Komisyonuna değil hapse gitmeniz gerekiyor. AB Komisyonu Başkanı olarak varlığınız AB'nin daha da çökmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Avrupa'nın Vatanseverleri bugün sizi desteklemeyecek"
Von der Leyen'in ardından söz alan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban öncülüğünde yeni kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubundan Kinga Gal, "Avrupa, bugün 5 yıl öncesine göre çok daha zayıf." dedi.
Gal, von der Leyen yönetiminin, Avrupa'yı barış yerine giderek savaşa yaklaştırdığını, kötü bir göç anlaşması imzaladığını, Avrupalı çiftçilere zarar verdiğini, Avrupa'nın rekabet gücünü baltaladığını, yolsuzluk şüphesi taşıyan aşı üretim sözleşmelerine imza attığını söyledi.
Kinga Gal, von der Leyen'in hitabına atıfta bulunarak, "Duyduğuma göre, üye devletlerin egemenliğini zayıflatmaya devam etmeyi planlıyorsunuz." ifadesini kullandı.
Von der Leyen'in, hukukun üstünlüğü ilkesini, ülkesi Macaristan'a siyasi şantaj için kullandığını savunan Gal, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını boykot etmek için de AB kurumlarını kullandığını dile getirdi. Gal, "Bu nedenle Avrupa'nın Vatanseverleri bugün sizi desteklemeyecek." dedi.
"Kesinlikle taraflı davrandınız"
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncülük ettiği "Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR)" grubundan Polonyalı Milletvekili Joachim Stanisław Brudzinski de "Herkes AB'nin ne durumda olduğunu görüyor. Koşullar giderek daha da kötüleşiyor, yaşam pahalılığı artıyor. Şirketler kıtamızdan kaçıyor. Çaresiz çiftçiler sokaklarda gösteri yapıyor. Artık dünyada bir oyuncu olarak sayılmıyoruz." diye konuştu.
Von der Leyen'in politikalarından Macaristan gibi ülkesi Polonya'nın da olumsuz etkilendiğini anlatan Brudzinski, "Komisyon Başkanı olarak tarafsız olmanız gerekirdi. Kesinlikle taraflı davrandınız." dedi.
Brudzinski, von der Leyen'e bugün destek vermeyeceklerini dile getirdi.
"Soykırım sizin mirasınız"
Sol gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry, "Ayda 30 bin avrodan fazla kazandığınızı biliyorum ama her 3 Avrupalıdan 1'i öğün atlamak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.
Aubry, AB Adalet Divanının, AB Komisyonu hakkında dün Kovid-19 aşı anlaşmalarında şeffaf davranmadığı yönünde verdiği karara değinerek, "Bayan von der Leyen, bugün buraya gelmemelisiniz bile. Hakimlerin huzuruna çıkmalısınız." diye konuştu.
Gazze'deki duruma da atıfta bulunan Aubry, "Gazze Şeridi'nde soykırımın faili olan Binyamin Netanyahu'ya karşı çıkmadınız ve bu (soykırım) sizin mirasınızdır." değerlendirmesini yaptı.
Aubry, grubunun von der Leyen'e güvenoyu yoklamasında destek vermeyeceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.