Viyana Üniversitesi’nde Filistin'e destek gösterisi sürüyor
Viyana Üniversitesi Filistin'e destek gösterisinden duyduğu rahatsızlığa ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Viyana
Avusturya’daki Viyana Üniversitesi’nde üçüncü gününe giren Filistin’e destek gösterisi, bir grup İsrail yanlısının karşıt eylemine rağmen yoğun katılımla devam ediyor.
Viyana Üniversitesi öğrencileri tarafından önceki gün İsrail’in Gazze’deki saldırılarının son bulması ve ABD’de başlayarak birçok ülkeye yayılan öğrenci hareketlerine destek olmak amacıyla başlatılan "kampüs eylemi" sürüyor.
Üçüncü günde öğrenciler ve halkın gösteriye ilgisi artarken, İsrail'i destekleyen küçük bir grup aynı kampüs içinde karşı gösteri düzenledi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, iki grup arasında olası bir gerginliğin yaşanmaması için demir bariyerler konulduğu görüldü.
Kampüs içinde kurdukları çadırlarda kalarak buradaki gösterilerini sürdüren öğrenciler, "İsrail’i silahlandırma", "Soykırıma hayır", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı.
Göstericiler, Viyana Üniversitesi’nin İsrail'le yaptığı bütün ortak projeleri sonlandırması ve Filistin’i desteklemek için yapılan gösteriyi "antisemitizm olarak" tanımlamaya son vermesi çağrısında bulundu.
Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kevin Potter, gösteriye destek vermek amacıyla, bugünkü dersini öğrencileriyle birlikte göstericilerin arasında yaptı.
Viyana Üniversitesi, Filistin gösterisinden rahatsız
Bu arada, Viyana Üniversitesi, kampüste süren Filistin gösterisinden duyduğu rahatsızlığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Üniversitenin Evanjelik İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uta Heil, Katolik İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Andrea Lehner-Hartmann ve İslam-Teoloji Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Handan Aksünger-Kizil’ın imzalarının bulunduğu açıklamada, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve bir an evvel ateşkes sağlanması amacıyla düzenlenen protesto gösterisinin antisemitist olduğu ve terörü masum gösterdiği ileri sürülerek, Viyana Üniversitesi’nin söz konusu kampüs eylemiyle arasına mesafe koyduğu ifade edildi.
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