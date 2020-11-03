Euro
9.84
Dolar
8.40
BIST 100
1,150.71
Altın
1,909.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraklı Manavkuyu Mahallesi Rıza Bey Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda'nın babası ile görüştü - VTR
logo
Dünya

Viyana’daki terör saldırısında ikinci bir saldırgan olup olmadığı tespit edilemedi

Dün Viyana’da düzenlenen terör saldırısında ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin yapılan incelemelerde henüz bir ipucuna rastlanamadı.

Aşkın Kıyağan   | 03.11.2020
Viyana’daki terör saldırısında ikinci bir saldırgan olup olmadığı tespit edilemedi

Viyana

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, dün başkent Viyana’da düzenlenen terör saldırısında ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin yapılan incelemelerde henüz bir ipucuna rastlanamadığını söyledi.

Nehammer, terör saldırısına ilişkin gelişmeleri paylaştığı basın toplantısında, saldırıya ilişkin çok sayıda görüntünün incelendiğine dikkati çekerek, "Saldırıda ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin henüz bir ipucuna ulaşılamadı." dedi.

Terör eyleminin bir ya da daha fazla kişi tarafından yapılıp yapılmadığına ilişkin kesin bilginin henüz teyit edilemediğini belirten Nehammer, bu nedenle tedbirli hareket edildiğini ve güvenlik seviyesinin en yüksekte tutulduğunu aktardı.

Nehammer, Kuzey Makedonya asıllı 20 yaşındaki saldırganın irtibatta olduğu kişilere yönelik soruşturmanın sürdüğünü, bu kapsamda 18 evde arama yapıldığını ve 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Nehammer, yaralı sayısının 22’ye yükseldiğini de kaydetti.

Başkent Viyana’da dün meydana gelen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı düzenleyen 20 yaşındaki terörist emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 Kovid-19 vakası tespit edildi
AB liderleri salgınla mücadele için bir kez daha toplanacak
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 343 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314'e çıktı
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Sağlık personelinin kapasitelerinin sınırına geldiği uyarılarını dikkate alıyorum

Benzer haberler

Viyana’daki terör saldırısında ikinci bir saldırgan olup olmadığı tespit edilemedi

Viyana’daki terör saldırısında ikinci bir saldırgan olup olmadığı tespit edilemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki saldırıda polisi kurtaran Türk gençlerle telefonda görüştü

İslam alemi Viyana'daki terör saldırısına karşı tek ses oldu

Viyana’daki terör saldırısında yaralanan Türk genç vurulan polisin hayatını kurtardı

Viyana’daki terör saldırısında yaralanan Türk genç vurulan polisin hayatını kurtardı
Adalet Bakanı Gül Viyana'daki terör saldırısını kınadı: Özen ve Gültekin'in dayanışması teröre en güçlü cevaptır

Adalet Bakanı Gül Viyana'daki terör saldırısını kınadı: Özen ve Gültekin'in dayanışması teröre en güçlü cevaptır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı