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Dünya

Viyana’da bu hafta yapılacak İran nükleer görüşmeleri bir gün ertelendi

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Olyanov, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının görüşülmesi için bu hafta yapılacak toplantının bir gün ertelendiğini açıkladı.

Aşkın Kıyağan   | 13.04.2021
Viyana’da bu hafta yapılacak İran nükleer görüşmeleri bir gün ertelendi

Viyana

Büyükelçi Mikhail  Olyanov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, KOEP Ortak Komisyonunun Viyana’da düzenlenecek toplantısının bir gün ertelendiğini, görüşmelerin 15 Nisan’da yapılacağını bildirdi.

Olyanov, "Hiç şüphesiz komisyon, önceki sorunlara ek olarak, İran’ın nükleer alandaki son adımları, buna yüzde 60 (saflıkta uranyum) zenginleştirme de dahil ele alacaktır." ifadesini kullandı.

Viyana’da geçen hafta gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD ile İran’ın nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uymalarının sağlanması için çalışmalar yürütecek iki uzman grup oluşturulmuş, bu doğrultuda hem uzman grupların hem de anlaşmaya taraf ülkelerin temsilcilerin görüşmeleri sürdürmek üzere bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

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