Vietnam'da yenmek için kesime gönderilecek 400'den fazla kedi kurtarıldı

Ecem Şahinli Ögüç
17 Haziran 2026•Güncelleme: 17 Haziran 2026
BBC'nin haberine göre, Vietnam polisi, evcil hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Yerel basındaki haberlere göre de evcil hayvan hırsızlıklarını soruşturan polis, şüpheli grubun izini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, 400'den fazla kedi kurtarılırken, yaklaşık 80 hayvan da ölü bulundu.
Olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.
Polis, şüphelilerin son üç yıldır Vietnam'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde kedileri tuzak kurarak topladıklarını itiraf ettiğini belirtti.