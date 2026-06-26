Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi

Yetkililer, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 920, yaralı sayısı ise 3 bin 360 oldu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez: “Enkaz altında kalanları kurtaracağız”

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Rodriguez, "Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Rodriguez, depremlerden en ağır etkilenen bölgenin La Guaira eyaleti olduğuna işaret ederek, buradaki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve gıda ile su dağıtımının sağlanması için bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son durumu değerlendirdi.

La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu vurgulayan Alvarado, "Şu an için elimizde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stoku bulunmaktadır ancak yoğunluğu yönetebilmek adına lojistik ağımızı tamamen La Guaira ve Caracas çevresine kaydırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

Hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını dile getiren Alvarado, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık personelimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tıp öğrencilerimize çağrıda bulunuyorum; şu an her birinizin desteğine ihtiyacımız var. Yaralılarımıza hızlıca müdahale edebilmek için herkes en yakın sağlık merkezine intikal etmelidir. Sahra hastanelerinin kurulumuna başladık. Hedefimiz, hastane binalarındaki yükü hafifletmek ve durumu kritik olmayan hastaları buralarda tedavi ederek ameliyathaneleri ve yoğun bakımları durumu ağır olan depremzedelere ayırmaktır."

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Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, La Guaira'yı ziyaret etti.

Macuto bölgesinde açıklamalarda bulunan Rodriguez, çöken binaların arasından "mümkün olan en fazla sayıda insanı kurtarmayı" umduklarını belirtti.

La Guaira'nın afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Rodriguez, "Uluslararası yardım talebinde bulunduk, Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk arama kurtarma ekipleri iniş yapmak üzere, önümüzdeki saatlerde ise diğer ülkelerden ekipler ulaşacak." diye konuştu.

Kızılhaçtan, 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Venezuela'yı vuran iki güçlü depremin üzerinden 48 saatten az bir süre geçmesinin ardından 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısı başlattık. Toplanan para, ciddi şekilde etkilenen 30 kişiye yardım etmek için Venezuela Kızılhaçını destekleyecek. İlk odak noktası, yıkımın en şiddetli olduğu La Guaira ve Büyük Caracas olacak." ifadeleri kullanıldı.

IFRC'nin ilk 17 tonluk insani yardım malzemesini Venezuela'ya gönderdiği aktarılan açıklamada, malzemelerin mutfak setleri, hijyen kitleri, sivrisinek ağları ve diğer temel malzemeleri içerdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, depremlerin Venezuela halkı için yıkıcı olduğunun altını çizdi.

Chapagain, "On binlerce hayat sonsuza dek değişti. IFRC ve Venezuela Kızılhaçı ekipleri hemen müdahale etti, kalıcı olarak yerinde bulunan yerel ekiplerin değeri şimdiden açıkça ortaya çıktı. Ancak bu ölçekteki bir felaket yalnızca yerel omuzlara yüklenemez. Uluslararası toplumu acil durum çağrımıza destek vermeye, önümüzdeki günlerde ve uzun süreçte destek sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'dan, 5 milyon dolarlık yardım

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, her zaman Venezuela halkıyla dayanışma içinde olunduğu, depremlerin çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma neden olduğu, yıkımın tam boyutunun henüz tam olarak bilinmediği kaydedildi.

Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilen açıklamada, bu yardımların gıda, su, hijyen ve sağlık malzemeleri ve lojistik desteği içerdiği ifade edildi.

Starlink, ücretsiz internet sağlayacak

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden etkilenen kişiler için Starlink, mevcut ve yeni müşterilerine 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, yeni Starlink terminalleri oluşturulması ve depremden en çok etkilenen bölgelerde internetin yeniden sağlanması için de çalışıldığı belirtildi.

Venezuela'da 2 deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

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Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.