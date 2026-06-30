Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e çıktı

Dildar Baykan Atalay
30 Haziran 2026•Güncelleme: 30 Haziran 2026
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.
Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.
Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.