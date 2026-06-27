Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi

CNN'in haberine göre, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1430'a, yaralı sayısının 3 bin 238'e yükseldiğini ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini bildirdi.

Rodriguez, depremlerin ardından ülkede en az 430 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirtti.

Venezuela'da halk yakınlarına ulaşmaya çalışıyor

Venezuela'daki iki büyük depremin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuelalıları olumsuz etkiledi.

OHAL kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesiyle kara yollarında yoğunluk yaşanırken yakınlarından haber almaya çalışan çok sayıda kişi, depremlerden etkilenen bölgelere ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Venezuelalılar, trafik nedeniyle saatlerce yolda beklerken akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Depremzedeler, AA muhabirine deprem anında yaşadıkları korku ve paniği anlattı.

Yaşadığı korkuya dikkati çeken depremzede, "Depremi çok şiddetli hissettik. Herkes, evlerinden dışarı çıkarak güvenli bir yer aramaya başladı. Deprem, üzerimizde büyük travma ve panik bıraktı." dedi.

Sarsıntıların kısa süreceğini düşündüklerini dile getiren depremzede, "İlk başta bunun sıradan bir sarsıntı olduğunu sandık ama çok daha uzun sürdü. 'Bitti mi?' dedikçe sallanmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Başka bir depremzede de yakınlarının büyük bölümünün başkent Caracas'ta bulunduğunu ve yaralanmadan kurtulduklarını, kız kardeşinin evinden son anda çıkmayı başardığını söyledi.

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BM'ye göre Venezuela'yı vuran depremlerden 6,76 milyona kadar insan etkilenebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Depremlerin, ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar kişiyi etkileyebileceği belirtilen açıklamada, "Mevcut nüfus ve hasar analizine dayanan projeksiyonlar, yalnızca Caracas'ta 2 milyona kadar insanı içeriyor ve değerlendirmeler devam ettikçe felaketin potansiyel olarak büyük insani etkisini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye, Venezuela'daki depremzedeler için ilk kez yurt dışına arama kurtarma ekibi gönderdi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı uluslararası arama kurtarma ekibi, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.

Operasyonun Katar İç Güvenlik Kuvvetlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi (Lekhwiya) ile ortaklaşa gerçekleştirileceği, görev kapsamında, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri ve insani yardım çalışmalarına destek verileceği ifade edildi.

15 uzmandan oluşan Suriye ekibinin, bireysel arama kurtarma ekipmanlarıyla donatıldığı, sahadaki operasyonlarda kullanılacak ağır ekipman ve araçların ise Katarlı ekipler tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Bu görevin, Suriye'nin ilk kez sınırları dışında meydana gelen bir afete müdahale amacıyla uluslararası bir arama kurtarma ekibi göndermesi ve ilk kez ulusal bir arama kurtarma ekibinin yurt dışındaki bir uluslararası operasyona katılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 25 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiğini duyurmuştu.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.