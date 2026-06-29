Venezuela'daki depremlerde enkaz yığınına dönen mahalleler felaketin dehşetini gözler önüne seriyor

[1/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[2/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[3/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[4/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[5/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[6/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[7/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[8/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[9/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[10/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

[11/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[12/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Enkaz altında kalanların seslerinin duyulabilmesi için sürücülerin, motosiklet ve araçlarının kontağını kapatıp elleriyle ittikleri bölgede yaşam zor şartlarda devam ediyor.

[13/13] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor. Enkaz altında kalanların seslerinin duyulabilmesi için sürücülerin, motosiklet ve araçlarının kontağını kapatıp elleriyle ittikleri bölgede yaşam zor şartlarda devam ediyor.