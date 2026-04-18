Venezuela'da yeni maden yasası yürürlüğe girdi

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, ekonomi kurmaylarıyla başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda bir araya gelen Rodriguez, yeni maden yasası ile yatırımların daha da artacağını belirtti.

Rodriguez, yeni maden yasasının yürürlüğe girdiğini belirterek, "Organik Maden Yasası şu andan itibaren yürürlüğe girmiştir. İşte burada, önemli yatırımları çekmemizi sağlayacak olan bu yasayı Venezuela halkına teslim ediyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela ile diplomatik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya teşekkür eden Rodriguez, "Bu yasanın amacı, madencilik alanındaki tüm yatırım, geliştirme, üretim ve pazarlama süreçlerinin tamamen birbiriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, böylece çok daha yüksek bir performans elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Venezuela'da yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı" da ocak sonunda Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti.

Dünyanın en büyük altın rezervlerinden birine sahip olduğu değerlendirilen Venezuela'nın nadir toprak elementleri ile boksit, demir, kömür, bakır, nikel ve koltan gibi kritik mineraller açısından da önemli kaynaklara sahip olduğu belirtiliyor.

