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Dünya

Venezuela'da firari askerlerin sayısı bine yaklaştı

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinden firar edip Kolombiya'ya sığınan askerlerin sayısı bine yaklaştı.

Sinan Doğan   | 18.03.2019
Venezuela'da firari askerlerin sayısı bine yaklaştı

Ankara

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da silahlı kuvvetlerden firar edip, Kolombiya'ya sığınan askerlerin sayısının bin civarında olduğu bildirildi.

Kolombiya göç idaresi Migracion Colombia'nın paylaştığı bilgilere göre, 23 Şubat'ta başlayan protestolardan bu yana Venezuela'dan Kolombiya'ya geçen firari askerlerin sayısının bine yaklaştığı kaydedildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de askerlerin ailelerine mensup 400 kişinin daha Venezuela'dan Kolombiya'ya sığındığını belirtti.

Bakanlık, uluslararası insan hakları sözleşmesi gereği, sığınmacılara kabul ve koruma sağlayacaklarını açıkladı.

Kolombiya hükümeti yetkilileri, sığınmacıların gerekli yasal prosedürleri tamamlamasının ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisinin sağladığı lojistik destekleri kullanacaklarını kaydetti.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado tarafından atanan Venezuela'nın Bogota Büyükelçisi Humberto Calderon Berti, geçici barınma ve insani yardımları sürdüreceklerini belirtti.

23 Şubat protestoları

Venezuela güvenlik güçleri arasında 23 Şubat'ta başlayan firarlarda son sayı, Kolombiya Göç İdaresi'nin paylaştığı rakamlara göre 700’ü aşmıştı.

Venezuela Hükümeti ise akabinde aldığı bir kararla 1 tümgeneral ve 3 albayın da aralarında bulunduğu 116 askeri "vatana ihanet" ve "firar" suçlamasıyla ordudan ihraç etmişti.


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