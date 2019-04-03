Venezuela'da elektrik kesintisinin yol açtığı su sıkıntısı sürüyor
Venezuela'da geçen ay yaşanan elektrik kesintileri önemli ölçüde düzeltilse de neden olduğu şebeke suyu problemleri başkent Caracas ve ülkenin büyük bölümünde devam ediyor.
Caracas
Venezuela'da elektrik kesintileri nedeniyle şebeke suyundan mahrum olan halk park ve bahçelerin yanı sıra tünel içlerinde ve otoban kenarlarındaki su kaynaklarına akın ediyor.
Venezuela’da geçen ay yaşanan ve hükümetin "sabotaj" olarak değerlendirdiği elektrik kesintileri önemli ölçüde düzeltilse de neden olduğu şebeke suyu problemleri başkent Caracas ve ülkenin büyük bölümünde devam ediyor.
Bazı mahallelerine 2 haftadır şebeke suyu verilemeyen Caracas sakinleri, temizlikte kullanacakları su için park, bahçe gibi mekanlara akın ederken, bazıları da suya ulaşmak için tünellerdeki tahliye borularını kırıyor.
Tünellerin yanı sıra otoyol kenarlarındaki su kanallarının kapaklarını açan Venezuelalılar, suyun bulunmaması için kaplarını nöbetleşe dolduruyor.
Burada küçük çocuğunu banyo yaptıran ve ismini vermek istemeyen Venezuelalı genç bir anne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını bir haftadır yıkamadığını söyledi.
Diğer bir Caracas sakini, suları sadece temizlik işleri için kullandıklarını söylerken su peşinde koşan başka bir kadın ise suyu yemek yaparken de kullanmak zorunda olduğunu belirtti.
Saat 18.00-20.30 arası elektrik kesintileri
Öte yandan geçen ay 4 büyük kesinti yaşayan ve önemli bölümüne elektrik verilmeye başlanan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 30 günlük yönetim planı da devreye girdi.
Plan çerçevesinde ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.
Metro yeniden çalışmaya başladı
Bu arada Caracas'ta yaklaşık bir haftadır hizmet veremeyen ve Caracaslıları yürümek zorunda bırakan metro da yeniden çalışmaya başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.