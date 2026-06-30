Venezuela Savunma Bakanı Lopez ve Dışişleri Bakanı Gil, Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti Venezuela Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez ve Dışişleri Bakanı Yvan Gil, yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından sahada görev yapan Türk arama kurtarma ekiplerine ziyarette bulundu.

Türk arama kurtarma ekipleri, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez ve Dışişleri Bakanı Gil, Türk arama kurtarma ekiplerini La Guaira'da ziyaret etti ve Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile görüştü.

Lopez, Türk ekibiyle yaptığı sohbette, "Acil durumda bu kadar hızlı hareket edebilmek, bu kadar hızlı organize olabilmek için çok iyi bir eğitim ve organizasyon gerekiyor. Tabii okyanusun öbür tarafından kalkıp gelmiş olmanız, sizin ne kadar iyi organize olduğunuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Felakette en çok can ve mal kaybının olduğu La Guaira'da bulunan Türk ekibine teşekkür eden Lopez, "Hala mucizelerin yaşanabileceği, yani canlıları kurtarabileceğimiz bir andayız. Kısa süre içerisinde bu kadar uzaktan geldiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Türk arama kurtarma ekibi de Bakan Lopez'e, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Venezuela'dan gelen ekiplerin de çalışmalara katıldığını hatırlatarak, "Felaket anında mesafeler önemli değil, mühim olan kardeşliktir." yanıtını verdi.

Büyükelçi Karamanoğlu, Bakan Lopez ve Gil'i Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına ilişkin bilgilendirdi.