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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' mesajı: 'Abluka kalksın artık'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Venezuela, Filistin Devleti'nin asil davasından dolayı isyan ederek sesini yükseltiyor. Abluka kalksın artık!" ifadesini kullandı.

Sinan Doğan   | 29.11.2020
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' mesajı: 'Abluka kalksın artık'

Bogota

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Filistin halkına destek mesajı yayımladı.

Maduro, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde şerefle ve cesaretle direnerek mücadele edenlere selamlarımızı ve takdirlerimizi gönderiyoruz. Venezuela, Filistin Devleti'nin asil davasından dolayı isyan ederek sesini yükseltiyor. Abluka kalksın artık!" ifadesini kullandı.

Venezuela’nın 6 Mart 2013'de hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Hugo Chavez, İsrail ordusunun 2008-2009’da Gazze Şeridi’ne açtığı savaşa tepki göstererek ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini kapatmıştı.

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