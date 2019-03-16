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Dünya, Venezuela

Venezuela’da 'muhalefet' sokakta toplantı, 'iktidar' yürüyüş yapacak

Maduro destekçileri, hükümetin "sabotaj" olarak gördüğü elektrik kesintisi karşısında elde edilen "zafer" için yürüyüş, Guaido ise muhalif vekillerle kentin farklı bölgelerinde mahalle meclisi toplantıları düzenleyecek.

Lokman İlhan   | 16.03.2019
Venezuela’da 'muhalefet' sokakta toplantı, 'iktidar' yürüyüş yapacak

Caracas

Venezuela’da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları, başkent Caracas’ta "Devrimcilerin Büyük Zafer Yürüyüşü" ile bugün sokağa çıkacak. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve muhalefetin diğer temsilcileri ise taraftarları ile mahallelerde meclis toplantıları yapacak.

İki aydan fazla süredir ciddi bir siyasi bunalım yaşanan Venezuela’da, ABD’nin desteğini alan ve taraftarlarını sokakta tutmaya çalışan muhalefete karşı iktidar da destekçilerini farklı isimlerle organize ettiği etkinliklerle sokakta tutmayı sürdürüyor.

Başkent Caracas’ta bugün, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başkanlığını yaptığı PSUV mensupları, ülkeyi neredeyse bir hafta elektriksiz bırakan ve hükümet tarafından sabotaj olarak değerlendirilen kesinti karşısında devletin kazandığı zaferi kutlamak için yürüyecek.

Kent merkezindeki Libertador Bulvarı’nda başlayacak "Devrimcilerin Büyük Zafer Yürüyüşü" devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de sona erecek.

Guaido mahalle meclislerini topluyor

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan ve orduya, Devlet Başkanı Maduro’yu desteklemekten vazgeçmesi çağrısı yapan Guaido ise Caracas’ın farklı noktalarında “mahalle meclisleri” düzenleyeceklerini duyurdu.

Son sokak gösterilerine katılımın azaldığını gören Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, Devlet Başkanı Maduro’yu devirebilmek için sokakta kalmaları gerektiğini hatırlattı.

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