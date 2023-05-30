Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.