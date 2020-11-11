Vefat eden FKÖ Genel Sekreteri Ureykat son yolculuğuna uğurlandı
Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Dr. Saib Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kudüs
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Dr. Saib Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kovid-19 tedavisi için İsrail’in Batı Kudüs’teki Hadassah Hastanesinden dün naaşı alınan Ureykat için bugün Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı’nda cenaze merasimi düzenlendi.
Ureykat’ın cenaze törenine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile çok sayıda üst düzey Filistinli yetkili katıldı.
Ramallah’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Ureykat’ın naaşı, Batı Şeria’nın Eriha kentine nakledildi.
Eriha’daki Tarihi Eriha Camisi’nde kılınan cenaze namazına binlerce Filistinli iştirak etti.
Daha sonra camiden alınan Ureykat’ın naaşı, Eriha’daki El-Babayi kabristanına defnedildi.
ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat’ın 8 Ekim'deki Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine 23 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden İsrail'e ait Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesine nakledilmişti.
Dün Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Ureykat'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.