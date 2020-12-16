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Dünya

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine 'cinsel saldırıdan' hapis cezası

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Ventura'nın cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yusuf Özcan   | 16.12.2020
Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine 'cinsel saldırıdan' hapis cezası

Paris

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin avro maddi tazminat ve 9 bin avro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Aralarında Paris Belediyesinin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.

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