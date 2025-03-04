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Dünya

Vatikan, dün iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Papa'nın dinlendiğini açıkladı

Vatikan, dün iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un gece boyunca uyuduğunu ve şu anda dinlendiğini bildirdi.

Barış Seçkin  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Vatikan, dün iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Papa'nın dinlendiğini açıkladı

Vatikan

Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 19 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Dün iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği için noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisine geri dönmek zorunda kalan Papa'nın durumuna ilişkin, "Papa, gece boyunca uyudu. Şimdi de dinlenmeye devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Vatikan'ın dünkü açıklamasında, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları belirtilmişti.

Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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