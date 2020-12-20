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Dünya

Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'ın Başkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ, Mesut Varol   | 20.12.2020
Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin çevre Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Depremden etkilenen mahalle muhtarlıkları ve ilçe jandarma komutanlıkları ile telefonla irtibat kurduklarını belirten Uçar, yapılan görüşmeler sonucu herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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