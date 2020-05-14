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Dünya

Uzmanlar: Çin, Kovid-19 davalarına ABD'li yetkililere ve teşekküllere yaptırımla misilleme yapabilir

Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine karşı açılan davalara misilleme olarak ABD teşekküllerine ve yetkililerine yaptırım uygulayabileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 14.05.2020
Uzmanlar: Çin, Kovid-19 davalarına ABD'li yetkililere ve teşekküllere yaptırımla misilleme yapabilir

Ankara

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Pekin yönetimine karşı açılan davalara misilleme olarak ABD teşekküllerine ve yetkililerine yaptırım uygulayabileceği bildirildi.

Global Times gazetesinin uzmanlara dayandırdığı haberinde, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD'de Çin'e karşı açılan davalardan son derece rahatsız olan Pekin yönetiminin, Kovid-19 salgını nedeniyle tazminat talebiyle Çin'e dava açan Missouri Başsavcısı Eric Schmitt gibi ABD'li yetkililere, şahıslara ve teşekküllere cezai önlemler almayı gözden geçirdiği belirtildi.

Uzmanlar, Çin'in yaptırım listesinde en az 4 Kongre üyesinin ve 2 teşekkülün yer alacağını kaydetti.

ABD'deki federal mahkemelerde Pekin yönetimine karşı şimdiye kadar 6 dava açıldı.

ABD'den Çin'e "Kovid-19" suçlamaları

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişlerdi.

Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamış, Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.

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