Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
110,476.60
Altın
1,475.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Uzatmalı' iklim değişikliği zirvesi hayal kırıklığıyla sona erdi

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı 25. Birleşmiş Milletle İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 2 gün uzatılan sonuç bildirisi beklentilere karşılık vermeyen kararlarla açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 15.12.2019
'Uzatmalı' iklim değişikliği zirvesi hayal kırıklığıyla sona erdi

Madrid

25. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP25) 2-13 Aralık tarihlerinde yapılan resmi toplantılarının ardından sonuç bildirisinde anlaşamayan BM üyesi 197 ülkenin temsilcileri, iki gün boyunca gece geç saatlere kadar müzakerelerde bulundu.

"Şili-Madrid Harekete Geçme Zamanı" başlığı altında kabul edilen sonuç bildirisi, iklim değişikliği zirvesinin 25 yıllık geçmişinde en uzun sürede çıkartılan bildiri olarak tarihe geçti.

İklim değişikliğiyle mücadelede ulusal çıkarları doğrultusunda farklı yaklaşımları olan ülkeler, küresel karbon emisyon miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş ayrılıklarını aşamadı.

İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kıstas aldığı, 2015'te imzalanan Paris Anlaşması'nın 6. maddesinde yer alan, bu konuda ülkelerin iş birliğini artırmak ve iklim eylemine finansman sağlamak amacıyla piyasa mekanizması kurulması, Madrid'deki zirvede sonuca bağlanamadı.

Bildiride öne çıkan tek madde karbon emisyonları oldu

COP25'in sonuç bildirisinde öne çıkan tek madde, karbon emisyonları miktarının dağılımının azaltılmasıyla ilgili ülkelerden 2020'de daha geniş kapsamlı taahhütler sunmasının istenmesi oldu.

Bildiride ayrıca Paris Anlaşması gereği 2020'da başlayacak eylem planlarıyla endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması hedefinin korunduğu bildirildi.

Çevre örgütleri, COP25'i "beklentilerin gerisinde kalan", "başarısız bir zirve" olarak değerlendirdi ve iklim değişikliğine karşı "uyarıları dikkate almadıkları ve harekete geçmedikleri için" politikacıları suçladı.

Normal şartlarda Şili'de düzenlenmesi gereken COP25, bu ülkede çıkan şiddet olaylarından dolayı güvenlik gerekçesiyle son anda Madrid'e alınmıştı.

26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

'Uzatmalı' iklim değişikliği zirvesi hayal kırıklığıyla sona erdi

'Uzatmalı' iklim değişikliği zirvesi hayal kırıklığıyla sona erdi

'Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazlasını yapmaya kararlıdır'

'İklim değişikliğiyle mücadele için şehirlerin dönüşmesi gerekli'

Beşiktaş Avrupa'nın en hızlı yükselen takımı oldu

Beşiktaş Avrupa'nın en hızlı yükselen takımı oldu
'Türkiye iklim müzakerelerinde haklı duruşunu sürdürmekte kararlı'

'Türkiye iklim müzakerelerinde haklı duruşunu sürdürmekte kararlı'
İspanya'da kalbi 6,5 saat duran kadın hayata döndürüldü

İspanya'da kalbi 6,5 saat duran kadın hayata döndürüldü