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Dünya

Ürdünlü ahşap ustası 32 yıldır ekmeğini zeytin ağacından çıkarıyor

Amman'da birkaç metrekarelik atölyede çalışmalarını sürdüren İyad Sakr, "Bölgemizde bu zanaat 200 yıldan uzun süredir yapılıyor. Maddi anlamda getirdiği kazancın yanı sıra çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor." dedi.

Laith Al-jnaidi, Çağrı Koşak   | 17.12.2021
Ürdünlü ahşap ustası 32 yıldır ekmeğini zeytin ağacından çıkarıyor

Jordan

Ürdünlü ahşap ustası İyad Sakr, zeytin ağacının budanmış parçalarına estetik kazandırarak adeta birer sanat eseri ortaya koyuyor.

Başkent Amman'ın Kuveysime bölgesindeki birkaç metrekarelik atölyesinde çalışan 53 yaşındaki Sakar için zeytin ağacı hem yoldaş hem gelir kapısı.

Sakr, Ürdün'ün zorlu ekonomik koşullarında 32 yıldır sürdürdüğü mesleğini AA muhabirine anlattı.

Çevreye faydalı bir zanaat

Ürdünlü usta, Amman'da Haşimi Meydanı'ndaki antikacı dükkanlarının yakınında bulunan atölyesinde 1989'da çalışmaya başladığını söyledi.

Atölyesinin bulunduğu bölgeye Ürdün hükümetinin 2005'te müdahale ettiğini belirten Sakr, öncesinde 14 kişiyle çalışırken şimdi yalnız çalışmak zorunda kaldığını aktardı.

Sakr, "Bölgemizde bu zanaat 200 yıldan uzun süredir yapılıyor. Maddi anlamda getirdiği kazancın yanı sıra çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor. Bu zanaat, budanan ağaçtan elde edilen malzemelerle yapılıyor." dedi.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Önceden yılda yaklaşık 75 ton zeytin ağacıyla çalıştığını söyleyen Sakr, şimdi ise 2 ton malzemeyle çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Sakr, "Çok estetik ve büyük bir pazara hitap eden bir zanaat, ancak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şu an ülkede bu işi yapan birkaç kişi kaldık. Fakat ne olursa olsun bu işi seviyorum ve bırakmayacağım." diye konuştu.

Ayda ortalama 400-500 parça ahşap eşya ürettiğini aktaran Sakr, "Kur'an-ı Kerim ayetleri işlemeli ürünler, mutfak eşyaları, anahtarlıklar, tespihler, Noel süsleri gibi birçok farklı alanda eserler yapıyorum." dedi.

Çalışmalarında devenin ayrı bir yeri olduğunu belirten Sakr, şu ifadeleri kullandı:

"Deve, buranın tarihi açısından ve bu zanaatla uğraşanlar için temel figürlerden biri. Bölgemizde en çok yetiştirilen hayvanlardan. Bu ürünler evlerde estetik bir görünüm sağlarken babalarımızın ve dedelerimizin yaşadığı hayatın sadeliğini de gösteriyor."

Satışlarda azalma var

Zeytin ağacına nasıl şekil verdiğini anlatan Sakr, ağacın saklanması, çalışmaya hazır hale getirilmesi ve üretilmesi için birçok aletle çalıştığına dikkati çekti.

Sakr, müşterilerinin genelde yurt dışından gelen Ürdünlüler ve turistler olduğunu aktarırken "satışların eskisi gibi olmadığını ve çok azaldığını" vurguladı.

Eserlerin fiyatının parçanın büyüklüğüne göre değiştiğini söyleyen Sakr, ürünlerin 1 Ürdün dinarından (yaklaşık 1,4 dolar) 15 dinara (yaklaşık 21 dolar) kadar değişe fiyatlara alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.


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