Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Laith Al-jnaidi,Çağrı Koşak   | 22.05.2020
Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Eymen es-Safedi'nin Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in ilhak planına karşı Safedi'nin "Bu kararın uygulanmasını önlemek için uluslararası bir girişim başlatmak gerektiği" ifadesine yer verildi.

Söz konusu girişimin uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözümün gerçekleşmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Safedi, bu yolla ciddi ve doğrudan müzakere sürecine başlanabileceğine işaret etti.

Safedi, İsrail'in Filistin'i ilhak etmesi durumunda ise "kapsamlı ve sürdürülebilir barış şansını yok edeceği" uyarısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi
Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı
ABD Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek

Benzer haberler

Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı

Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü

Filistin yönetimi, İsrail'i Batı Şeria'ya giden suyun miktarını azaltmakla suçladı

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi
Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak

Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak
Jerusalem Post: İsrail ordusu, Hizbullah’ın Türkiye karşısındaki yenilgisinden ders çıkardı

Jerusalem Post: İsrail ordusu, Hizbullah’ın Türkiye karşısındaki yenilgisinden ders çıkardı