Ürdün'den Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda ölenler için taziye mesajı
Ürdün, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Amman
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar sebebiyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu belirtildi.
- Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü
- Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 20 kişi hayatını kaybetti
Açıklamada, kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.