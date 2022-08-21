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Dünya

Ürdün'den Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda ölenler için taziye mesajı

Ürdün, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Laith Al-jnaidi, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 21.08.2022
Ürdün'den Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda ölenler için taziye mesajı

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar sebebiyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

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