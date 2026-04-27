Ürdün'de yaşayan Türk çocukları her hafta Yunus Emre Enstitüsü'ndeki "Köklere Tutunmak" etkinliğinde buluşuyor Ürdün'de yaşayan Türk çocukları, her cumartesi günü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Türk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geliyor.

"Köklere Tutunmak" etkinliği kapsamında çocuklara yönelik müzik, eğlence ve eğitim içerikli farklı aktiviteler düzenleniyor.

Bu hafta düzenlenen etkinlikte Türkçe müzikler eşliğinde çocuklar ve ebeveynleri halaylar çekerek eğlenirken, "Ali Baba'nın Çiftliği" gibi çocuk şarkılarıyla oyunlar oynandı.

Çocukların ilgisini çeken etkinliklerden birinde panda kostümü giyen iki görevliyle birlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Programda ayrıca kartondan yapılmış oyuncak maketlerin içinden dökülen şeker ve çikolata gibi ikramlar çocuklar tarafından kapışıldı.

Çocukları etkinliğe getiren ebeveynler de merkezde buluşarak tanışma ve sohbet imkânı buldu.

Etkinliğe katılanlara YEE tarafından yiyecek ikramında bulunuldu. Bu kapsamda lahmacun, çiğ köfte ve çeşitli tatlılardan oluşan bir ikram reyonu kurularak katılımcılara servis yapıldı.

Ürdün'de eğitim alan çocuklar için etkinlik, Türkçe konuşup eğlenebilecekleri bir ortam sunuyor.

Etkinlik, YEE ile Ürdün Türk Kültür Derneği işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

"Amacımız Türk çocuklarının kimlikleriyle bir bağ kurmaları"

Ürdün Türk Kültür Derneği Yöneticilerinden Songül Jaber, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE ile işbirliği içinde cumartesi günleri çocuklara yönelik "Köklere Tutunmak" adlı organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

"Amacımız buradaki çocuklarımıza Türk dilini öncelikle unutturmamak, örf ve geleneklerimizi, adetlerimizi, yemeklerimizi unutturmamak, bayramları yaşatmak." diyen Jaber, çocukların YEE'yi ikinci bir okul olarak gördüğünü ve etkinliğe katılmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Anne tarafı Kosova Türkü, baba tarafı Ürdünlü YEE okutmanı Dilek Annab ise "Köklere Tutunma" programını Ürdün'de yaşayan Türk çocuklarını bir araya getirmek için planladıklarını, yaklaşık 30 çocuk ile hafta sonları toplandıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik kitap okuma, el sanatları gibi etkinlikler organize ettiklerini aktaran Annab, "Amacımız aslında onların kimlikleriyle bir bağ kurmaları, unutmamaları." ifadelerini kullandı.

"Kendimi vatanımda gibi hissediyorum"

Etkinlikle velilerin de bir araya gelip kaynaşma imkanı bulduğunu belirten Annab, şunları söyledi:

"Bir toplanma alanı oluşturduk Amman'da. Bir küçük Türkiye gibi bir alan oluştu. Hatta velilerden gelen bazı dönüşlere göre işte burası bir ikinci okulumuz gibi olmaya başladı. Güzel dönüşler oluyor."

Ürdün'e gelin olarak gelen ve Ürdün Türk Kültür Derneği üyelerinden Hürmet Sabah da etkinliğin Ürdün'de yaşayan yetişkin Türklere de manevi olarak çok katkısı olduğunu söyledi.

"İlk geldiğimde burada çok yalnız hissediyordum ama sonra bu dernekle tanıştım. Kendimi vatanımda gibi hissediyorum."diyen Sabah, etkinlikte çocukların çok mutlu olduğunu, büyüklere de pozitif enerji verdiklerini dile getirdi.

"Burası Türkiye gibi çok güzel"

Etkinliğe katılan çocuklardan annesi Türk, babası Arap olan Zeynep ise Türkçeyi annesinden öğrendiğini ve her cumartesi "Köklere Tutunma" etkinliğine geldiğini söyledi.

İleriki etkinliklerde okuma ve yazmayı da öğreneceklerini belirten Zeynep, "Etkinlikler yapıyorum. Seviyorum burayı. Her cumartesi geliyorum. Boya yapıyoruz, burası eğlenceli bir yer." şeklinde konuştu.

Zeynep, etkinlikleri hiç kaçırmadığını söyleyerek, "Çünkü burası çok eğlenceli ve çocuklara öğretiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Süheyla da duyduğu mutluluğu "Her şey çok eğlenceli ve çok güzel, kendimi çok mutlu hissediyorum." sözleriyle ifade etti.

Neva da etkinlikten çok keyif aldığını belirterek, "Bence de burası Türkiye gibi çok güzel. Her geldiğimde çok eğleniyorum." dedi.