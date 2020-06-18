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Dünya

Ürdün ve Bahreyn Krallarından İsrail'in Batı Şeria'yı 'ilhak planına' tepki

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa, İsrail'in Filistin topraklarını "ilhak" planını kesin bir şekilde reddettiklerini vurguladı.

Laith Al-jnaidi,Muhammed Semiz   | 18.06.2020
Ürdün ve Bahreyn Krallarından İsrail'in Batı Şeria'yı 'ilhak planına' tepki

Ürdün

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Krallar görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı. İki ülke için ortak öneme sahip konularda sürekli görüş alışverişinin önemine vurgu yapılan görüşmede, bölgesel gelişmeler ve Filistin meselesi de masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca liderler, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına yönelik her türlü girişimini reddederek, ilhak planının Ortadoğu'da barış ve istikrarı sağlama şansını baltaladığını vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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