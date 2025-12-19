Dolar
Dünya

Ürdün: Suriye'ye yönelik Sezar yaptırımlarının kaldırılması ülkenin yeniden inşası için önemli bir adım

Ürdün, ABD Senatosu'nun Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Yasası'nın iptalinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun Suriye'nin yeniden inşası için önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Laith Al-jnaidi, Çağrı Koşak  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Ürdün: Suriye'ye yönelik Sezar yaptırımlarının kaldırılması ülkenin yeniden inşası için önemli bir adım

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'ne Sezar Yasası kapsamında uyguladığı yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kararın, "Suriye’nin yeniden inşa çabalarını desteklemek, toparlanma sürecini güçlendirmek ve Suriye halkının kalkınma ve refah yönündeki beklentilerini karşılamaya yönelik önemli bir adım olduğu" ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Suriye'nin yeniden inşası konusunda uluslararası iradenin teyit edildiği" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Ürdün'ün, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde, ülkenin birliği, egemenliği, güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü garanti altına alınmasına ilişkin tavrını yinelediğini kaydedildi.

Sezar Yasası yürürlükten kalktı

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi.

2026 ABD savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.

Bu yılki metne eklenen düzenlemenin ardından ABD Senato'sunda kabul edilen tasarı, Trump'ın Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde 901 milyar dolarlık dev savunma bütçesini imzalamasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

Yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesi bekleniyor.

